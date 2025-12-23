Впечатляющее световое шоу проходит в 800-летнем Брюссельском соборе

Грандиозное световое шоу проходит в соборе Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе. Оно посвящено 800-летию архитектурного..

Грандиозное световое шоу проходит в соборе Святых Михаила и Гудулы в Брюсселе. Оно посвящено 800-летию архитектурного памятника.

В этом соборе проходили венчания и похороны бельгийских монархов. Храм назван в честь архангела Михаила и святой Гудулы, которую считают покровительницей Брюсселя.

Иммерсивное светозвуковое шоу длится час. Оно сочетает в себе видеомэппинг, живое пение и музыку. Представление разделено на четыре части. Сначала идёт повествование об истории римско-католического собора и его значении для Брюсселя. Заключительная часть вдохновляет зрителей задуматься о течении времени.

Трёхмерная модель собора помогла разработать шоу так, чтобы свет, падая на стены, своды и колонны, подчёркивал красоту внутренней архитектуры.

Считается, что ещё в IX веке на этом месте стояла капелла, посвящённая архангелу Михаилу. А в XIII веке Генрих I Брабантский начал обновлять храм, а затем изменил архитектурный стиль постройки на готический. Строительство шло с 1226 по 1485 год.

Короткая ссылка на эту страницу: