Самого молодого ринхозавра из когда-либо найденных обнаружили в Бразилии

Бразильские палеонтологи обнаружили самого молодого ринхозавра из когда-либо найденных. Это останки детёныша древнего клювообразного пресмыкающегося, которое относится к виду макроцефалозавр маринсис из рода гиперодапедонов.

[Жоссано Россо Мораис, палеонтолог]:

«Эти существа жили около 230 миллионов лет назад. Именно тогда появились ранние динозавры».

Окаменелость, найденная на юге Бразилии, представляет собой череп длиной менее двух с половиной сантиметров.

Взрослые особи этого вида вырастали до двух метров в длину и питались растительностью. У них было несколько рядов зубов на верхней челюсти и один ряд – на нижней. При этом зубы в течении жизни сильно изнашивались, часто стачивались полностью.

Гиперодапедоны вымерли примерно 208 миллионов лет назад из-за исчезновения папоротников и растущей конкуренции с ранними динозаврами.

