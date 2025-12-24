2025 год подарил миру археологии множество новых находок и важных событий. Одним из них стало открытие..

Впечатляющие находки и удивительные открытия в мире археологии в 2025 году

2025 год подарил миру археологии множество новых находок и важных событий. Одним из них стало открытие Большого Египетского музея в Гизе. Этого ждали 20 лет.

Здесь представлены 50 000 ценных артефактов. В их числе – посмертная маска Тутанхамона и ещё 5000 предметов из его гробницы. На их размещение потребовалось два зала.

В начале прошлого века археологи нашли в египетской деревне Нувайрат останки древнего человека, который жил примерно 4500 лет назад. В этом году европейские учёные секвенировали его ДНК, и результаты оказались удивительными. Оказалось, что 80% генов мужчины происходят от жителей Северной Африки, а 20% – от народностей из Западной Азии. Это даёт представление о ранней миграции людей между разными регионами.

Из Древнего Египта перенесёмся в «Тёмные века» в Англии. В графстве Беркшир археологи нашли редкое англосаксонское захоронение сотен людей, которые жили в VIII и IX веках. При этом большинство были больны раком. Учёные предполагают, что они приезжали в местный монастырь со всей Англии. Он служил своеобразным хосписом, где за больными ухаживали в последние дни их жизни.

В Грузии археологи обнаружили нижнюю челюсть человека возрастом 1,8 миллиона лет. Эта находка особенно важна, поскольку сделана всего в 20 километрах от знаменитого места раскопок в Дманиси, где ранее нашли окаменелости, входящие в число самых древних останков людей за пределами Африки. Исследователи считают, что новая находка существенно дополнит сведения о миграции древнего человека из Африки в Евразию.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Жюльет Суньига, участница археологической экспедиции]:

«Мы только начали исследование, и я рада, что нам удалось сделать это открытие, которое поможет лучше понять, что происходило здесь миллионы лет назад».

В Венгрии археологи нашли исключительно хорошо сохранившийся римский саркофаг. Внутри обнаружили полный скелет и многочисленные артефакты, включая стеклянные сосуды и личные вещи умершего. Место, где сделана находка, когда-то была частью римского поселения.

Не все открытия становятся результатом тщательно подготовленных научных исследований. Так, на севере Шотландии школьник случайно нашёл обломки деревянного корабля. Это побудило учёных, археологов и местных историков провести исследование. Они пришли к выводу, что деревянные обломки – это часть британского военного корабля XVIII века, который участвовал в Войне за независимость США, а потом стал китобойным судном. И, кстати, когда оно затонуло, все 56 членов его экипажа спаслись.

Короткая ссылка на эту страницу: