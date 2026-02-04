fb pixel
«Это лотерея»: владельцы собак готовятся к финалу Вестминстерской выставки

Собаки всех размеров, пород и типов шерсти съехались в Нью-Йорк на 150-ю выставку Вестминстерского клуба.

В этом году в соревнованиях участвуют более 2500 собак более 200 пород со всего мира.

От пекинесов и пуделей до шнауцеров, овчарок и персидских борзых: собак моют, сушат и причёсывают перед ответственным моментом.

[Кэрол, участница из Нью-Джерси]:
«Особенность Вестминстерского дог-шоу в том, что приглашаются пять лучших собак каждой породы. Все остальные – вы отправляете заявку, а затем ждёте результатов, потому что это лотерея».

Вестминстерская выставка собак, отмечающая в этом году своё 150-летие, остаётся старейшей и самой престижной в мире. Участники говорят, что здесь неповторимая атмосфера.

[Колтон Джонсон, участник из Колорадо]:

«Ничего подобного больше нет. Атмосфера потрясающая. И её ощущаешь сразу, как переступаешь порог этого зала».

Но путь к вершине непрост.

[Кимберли Кальвакка, участница из Нью-Йорка]:
«Мы очень хотим попасть на ринг и побороться за звание лучшей собаки выставки. Но сначала нам предстоит пройти через множество испытаний».

Месяцы подготовки сведутся к нескольким моментам на ринге.

[Кимберли Кальвакка, участница из Нью-Йорка]:
«Это лучшая португальская водяная собака в стране по всем параметрам. Это пятая собака среди всех пород в стране, участвующих в соревнованиях. А в прошлом году он стал второй рабочей собакой в стране».

В этом году одним из самых ярких моментов выставки станет показ старых чемпионов, включая бордер-колли Монти, который выиграл главный приз в прошлом году.

Кроме того, 99 юных участников из 32 штатов соревнуются в специальной категории, где дети и подростки показывают навыки представления собак на ринге. Они также борются за стипендию в размере более 20 000 долларов, которую можно потратить на учёбу в колледже или техникуме.

