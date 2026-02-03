Город на краю обрыва: жители итальянского Нишеми спасают личные вещи из опасных районов

Сильный шторм в Сицилии привёл к тому, что город с населением примерно в 25 тысяч человек..

Сильный шторм в Сицилии привёл к тому, что город с населением примерно в 25 тысяч человек оказался на краю обрыва. В буквальном смысле. Из-за проливных дождей случился оползень участка склона длиной четыре километра.

Нишеми находится на глинистых и песчаниковых скалах. Сейчас некоторые местные жители наперегонки со временем пытаются спасти свои вещи.

Приказ об эвакуации предотвратил гибель людей. Некоторые дома обрушились с обрыва.

Бенедетта с мужем потеряли дом и имущество.

[Бендетта Рагуза, жительница Нишеми]:

«Потерять всё – ужасно, потерять свой первый дом – ужасно, но мы спаслись. Честно говоря, я не знаю, что бы случилось, если бы мы были внутри».

Рагуза с мужем пытаются вынести вещи из своей пиццерии, которая находится в оцепленной зоне. Действовать нужно быстро. Пожарные согласились помочь с холодильником.

[Бендетта Рагуза, жительница Нишеми]:

«Мы очень быстро забрали всё, что могли, потому что, в конце концов, мы находимся в очень опасном районе. Мы не думаем о будущем, об открытии нового бизнеса, мы просто не хотим потерять свои деньги».

Аварийные службы оценивают трещины в стенах и следят за движением грунта. А эксперты предупреждают, что город в опасности.

[Джанфранко Ди Пьетро, геолог]:

«К сожалению, ситуация действительно критическая. Наш город, исторический центр города, находится под серьёзной угрозой. При этом ещё слишком рано делать какие-либо технические оценки реального риска для отдельных объектов недвижимости».

После оползня в 1997 году эксперты заявили, что часть города была построена на нестабильном грунте. Они сказали, что необходимы срочные работы, такие как установка надлежащей дренажной системы, чтобы предотвратить чрезмерное насыщение грунта влагой.

Но планы таких работ застопорились из-за юридических споров и бюрократии.

Хотя Нишеми постепенно разрушается, жители, такие как Даниэла, говорят, что не хотят уезжать.

[Даниэла Ферраро, жительница Нишеми]:

«Это наша земля, и мы хотим остаться здесь. И правильно, что государство защищает нас. Оно было с нами последние несколько дней; мы лишь надеемся, что оно никогда не бросит нас и останется с нами».

Мэр Нишеми сказал, что только недавно получил финансирование, необходимое для проведения работ по восстановлению после оползня 1997 года. Но этот план отменили, поскольку склоны, которые нужно было укреплять, уже обрушились.

