В Честерском зоопарке в Англии размножаются амфибии, которые вынашивают потомство на спине

Это уникальное земноводное – суринамская пипа. Она родом из Южной Америки, но такие амфибии живут и в Честерском зоопарке в Англии. И впервые в его истории они начали размножаться.
Необычно в этих существах то, что самка вынашивает потомство на спине, а не мечет икринки в воду. Пипа подныривает под них, а самец помогает задними лапами закрепить их на коже. Икринки равномерно распределяются по всей спине самки. Их может быть до 140. Через 12 недель появляются полностью сформировавшиеся молодые амфибии.
В Честерском зоопарке живут четыре взрослые суринамские пипы. Смотрители назвали их Рипли, Ламберт, Эш и Даллас в честь персонажей из фантастического фильма ужасов «Чужой».
[Ири Гилл, сотрудник зоопарка]:
«Смотрители очень любят животных, с которыми работают, поэтому дают им имена».
У суринамских пип также есть интересные физические особенности. У этих земноводных сильно сплюснутые голова и тело, пальцы на передних лапах не соединены перепонками. Окрас позволяет сливаться с листьями.
[Ири Гилл, сотрудник зоопарка]:
«Пипы похожи на листья. У этих существ коричневатый окрас, тело в форме листа. Поэтому они очень хорошо маскируются в мутной воде».
Суринамские пипы в основном обитают в тропических лесах Амазонской низменности. Они встречаются в ручьях, реках, небольших озёрах и глубоких лужах.
