Как в Италии будут обеспечивать безопасность на Олимпиаде-2026

Обеспечение порядка и безопасности на зимней Олимпиаде-2026 станет одной из самых сложных операций такого рода для МВД Италии. В ней задействуют не менее 6000 полицейских, включая карабинеров.

Также обеспечивать безопасность будут кинологические подразделения и сапёры. Их разместят непосредственно в олимпийских зонах.

Кинологические подразделения проходят обучение по специализированной программе, в рамках которой каждая собака работает в паре с кинологом. Команду допускают к службе только тогда, когда пара достигает полной оперативной синхронности.

Задача кинологов и собак – поддерживать общественный порядок, обнаруживать наркотики и взрывчатые вещества, а также участвовать в поисково-спасательных операциях как на открытой местности, так и под завалами.

Рядом с кинологическими подразделениями будут работать сапёры. В их обязанности входят профилактические проверки и операции по обезвреживанию взрывных устройств при необходимости.

В МВД Италии заявляют, что совместная работа кинологических групп и сапёров – ключевой элемент в обеспечении безопасности на Олимпийских играх.

Полиция также задействует дроны. Кроме того, группа специалистов будет круглосуточно следить за кибербезопасностью.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля. Соревнования примут Милан и Кортина. В Играх будут участвовать более 2800 атлетов из 93 стран.

