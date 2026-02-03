fb pixel
Трамп: Мексика прекратит поставки нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу. Днём ранее он..

Дата загрузки: 2026-02-04

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу.

Днём ранее он заявил, что США начали переговоры с высшим руководством острова.

А ещё несколькими днями ранее США объявили Кубу чрезвычайно угрозой для своей национальной безопасности. Трамп также пригрозил ввести пошлины в отношении любой страны, поставляющей туда нефть.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Сейчас это несостоявшаяся страна, которая не получает денег ни от Венесуэлы, ни от кого-то ещё. Мексика прекратит поставки нефти. Я хотел бы позаботиться о людях, приехавших сюда с Кубы, которых выгнали, или которые бежали. Таких у нас много. Они приплыли на плотах, прошли через кишащие акулами воды. Я не знаю, как они это сделали много лет назад. Многие хотели бы вернуться или хотя бы навестить своих родственников. И я думаю, мы довольно близки к этому. Но сейчас мы имеем дело с кубинскими лидерами».

Кубинский дипломат заявил агентству Reuters в понедельник, что Куба и США ведут обмен мнениями, но пока это не переросло в формальный «диалог». Куба ранее отрицала какие-либо переговоры с США.

Между тем, Трамп заявил, что согласовал торговое соглашение с Индией. По его словам, премьер-министр Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти, а также пообещал увеличить закупки у США и, возможно, у Венесуэлы.

Согласно посту Трампа в соцсети Truth, после телефонного разговора с Моди он согласился снизить пошлины для Индии с 25 до 18 процентов.

При этом Моди, по словам Трампа, обязался закупить американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной и другой продукции более чем на 500 миллиардов долларов.

