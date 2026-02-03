Трамп: Мексика прекратит поставки нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу. Днём ранее он..
Президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что Мексика прекратит поставки нефти на Кубу.
Днём ранее он заявил, что США начали переговоры с высшим руководством острова.
А ещё несколькими днями ранее США объявили Кубу чрезвычайно угрозой для своей национальной безопасности. Трамп также пригрозил ввести пошлины в отношении любой страны, поставляющей туда нефть.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Сейчас это несостоявшаяся страна, которая не получает денег ни от Венесуэлы, ни от кого-то ещё. Мексика прекратит поставки нефти. Я хотел бы позаботиться о людях, приехавших сюда с Кубы, которых выгнали, или которые бежали. Таких у нас много. Они приплыли на плотах, прошли через кишащие акулами воды. Я не знаю, как они это сделали много лет назад. Многие хотели бы вернуться или хотя бы навестить своих родственников. И я думаю, мы довольно близки к этому. Но сейчас мы имеем дело с кубинскими лидерами».
Кубинский дипломат заявил агентству Reuters в понедельник, что Куба и США ведут обмен мнениями, но пока это не переросло в формальный «диалог». Куба ранее отрицала какие-либо переговоры с США.
Между тем, Трамп заявил, что согласовал торговое соглашение с Индией. По его словам, премьер-министр Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти, а также пообещал увеличить закупки у США и, возможно, у Венесуэлы.
Согласно посту Трампа в соцсети Truth, после телефонного разговора с Моди он согласился снизить пошлины для Индии с 25 до 18 процентов.
При этом Моди, по словам Трампа, обязался закупить американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной и другой продукции более чем на 500 миллиардов долларов.
