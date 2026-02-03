Кенийских дизайнеров вдохновляет одежда секонд-хенд

На подиуме Недели моды в кенийском Найроби представляют так называемую медленную моду. Дизайнеры поддержали идею экологичности..

На подиуме Недели моды в кенийском Найроби представляют так называемую медленную моду. Дизайнеры поддержали идею экологичности и создали наряды из старых вещей.

[Джон Кавеке, дизайнер]:

«80% нарядов из коллекции, которую я сегодня представил, были сшиты из старых вещей. Я купил их на рынках подержанных вещей в Гикомбе и создал то, что выглядит как новое».

А это тот самый рынок – один из крупнейших в Восточной Африке. Здесь грузовики разгружают тюки с одеждой.

Ежедневный поток товаров обеспечивает работой миллионы людей, одновременно усугубляя кризис текстильных отходов.

Одни продавцы жалуются, что одежда приходит слишком изношенной, чтобы её кто-то купил. Другие наоборот, считают, что она хорошего качества.

[Самуэль Мванги, продавец вещей секонд-хенд]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Б/у-одежда дешевле новой. И ещё она хорошего качества, даже лучшего, чем новая».

25-летний дизайнер Морган Азеди собирает выброшенную одежду для своего бренда Kenyan Raw. Для него она стала источником вдохновения.

[Морган Азеди, дизайнер]:

«Многие не понимают понятия устойчивого использования. Например, я беру материалы, которые до этого уже кто-то использовал, а затем выбросил. А я как креативный дизайнер просто беру и делаю из этого что-то новое, чтобы кто-то мог использовать это снова».

При этом экологические организации призывают ужесточить контроль в портах. Они говорят, что западные страны должны прекратить сброс отходов, и что некачественную одежду принимать нельзя.

Кения импортирует более 200 тысяч тонн одежды секонд-хенд в год. Эта отрасль обеспечивает работой около двух миллионов человек.

При этом подержанную одежду, согласно опросам, покупает почти половина населения Кении.

Короткая ссылка на эту страницу: