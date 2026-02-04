Пляж в Колумбии превратился в свалку из-за шторма

Тонны мусора выбросило на пляж в колумбийском городе Санта-Марта. Это произошло после проливных дождей и мощного..

Тонны мусора выбросило на пляж в колумбийском городе Санта-Марта. Это произошло после проливных дождей и мощного шторма, которые вынесли мусор из местной реки Мансанарес в Карибское море, а затем волны вернули всё на берег.

Раньше этот пляж был популярен среди туристов. Теперь песок покрывают пластиковые пакеты, бутылки, шины, мебель, детская обувь и другие неразлагаемые отходы. Здесь нашли даже мёртвую собаку.

[местный житель]:

«Это дело рук людей, это не море или природа. Это мы, это то, к чему мы причастны».

[местный житель]:

«Море стало очень грязным. И хотя мы получаем выгоду от сырья, такого как перерабатываемые материалы, но печально, что местное сообщество выбрасывает весь мусор в реку, и он в итоге оказывается в море».

Сильные проливные дожди обрушились на колумбийский регион Магдалена в конце января, вызвав наводнения и оползни.

При этом мусор на пляжах – типичная ситуация для Карибского побережья Колумбии. Плохое управление отходами и отсутствие очистных сооружений приводят к тому, что дождевые потоки смывают пластик, промышленные отходы и бытовой мусор в море и на берег.

