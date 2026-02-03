Очередь за черепицей Лейрия, Португалия Это очередь за черепицей в португальском городе Лейрия. За последнюю неделю..

Португальцы стоят в очереди за черепицей после шторма

Очередь за черепицей

Лейрия, Португалия

Это очередь за черепицей в португальском городе Лейрия. За последнюю неделю регион сильно пострадал от непогоды. У многих повреждены дома.

[жительница Лейрии]:

«Мы все здесь, приехали за черепицей, потому что крышу снесло ветром, все окна разбиты, везде хаос, и все в настоящем отчаянии. Это не передать словами».

Шторм «Кристин» обрушился на центральную часть материковой Португалии 28 января. Его сопровождали порывы ветра со скоростью до 200 километров в час и проливные дожди. Погибли, по меньшей мере, шесть человек. Сотни тысяч остались без электричества. Во многих муниципалитетах действует чрезвычайное положение.

[жительница Моуратоса]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Я больше не хочу никаких деревьев. У нас были большие столетние сосны, очень большие, и вся эта территория теперь в хаосе, всё вырвано с корнем. Но, в любом случае, это сейчас наименьшая проблема. Сейчас главное – черепица или брезент».

1 февраля правительство Португалии одобрило пакет размером в 2,5 миллиарда евро для оказания помощи населению и для работ по восстановлению.

[житель Лейрии]:

«Я здесь ради бабушки. Она живёт в деревне неподалеку, и половину её крыши снесло ветром. Дождь заливает гостиную и спальню. Мы пока поселили её у нас и пытаемся как-то помочь».

При этом Португалия готовится к новой непогоде в ближайшие недели: в центральной части страны выпустили предупреждения о наводнениях и сильных дождях.

Короткая ссылка на эту страницу: