Милые роботы-компаньоны – среди ИИ-гаджетов на выставке CES в Лас-Вегасе

От роботов-компаньонов до умных кухонных гаджетов и носимых девайсов для отслеживания состояния здоровья: на выставке CES..

От роботов-компаньонов до умных кухонных гаджетов и носимых девайсов для отслеживания состояния здоровья: на выставке CES в Лас-Вегасе главными героями стали устройства с искусственным интеллектом.

Японская компания Ludens AI представила робота Cocomo, которого называют «первым в мире ИИ-компаньоном с развивающейся личностью и памятью». По словам разработчиков, робот постепенно обучается, а каждая связь с пользователем уникальна.

[Рой Сюэ, представитель Ludens AI]:

«По всему миру людям сейчас нужны компаньоны. А с большими языковыми моделями робот может стать действительно интересным и приносить радость. Я думаю, что при нынешнем уровне технологий робот может делать то же самое, что и настоящий питомец».

Индийская компания Nosh показала роботизированного повара с ИИ, который способен готовить более 500 блюд. Пользователь выбирает рецепт в приложении, загружает ингредиенты, а устройство с помощью камеры и компьютерного зрения определяет этапы приготовления.

[Амит Кумар Гупта, представитель Nosh]:

«Пользователь выбирает рецепт в приложении. Оно подсказывает, какие ингредиенты нужны. Вы просто кладёте подготовленные продукты и даёте команду готовить. Nosh автоматически измеряет количество масла и воды, определяет этапы приготовления и уведомляет, когда еда готова».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Американская компания Dephy представила носимое устройство Sidekick для голеностопа. Оно подстраивается под индивидуальную походку и работает как дополнительная икроножная мышца, облегчая движение. Устройство предназначено для людей с ограниченной подвижностью и тех, кто хочет поддерживать активность в повседневной жизни, снизив нагрузку на ноги.

Французская компания Withings продемонстрировала умные весы Body Scan 2, которые она называет «первой научной станцией для оценки долголетия». Весы собирают данные о сердечно-сосудистой системе и метаболизме и выдают персональные рекомендации, как скорректировать образ жизни.

Также на выставке показаны ультразвуковой нож от Seattle Ultrasonics, ИИ-пояс для восстановления после родов от китайской компании Sync и другие новинки.

CES-2026 проходит с 6 января. Выставка станет одной из главных площадок, где индустрия демонстрирует технологии, которые скоро могут выйти на потребительский рынок.

Короткая ссылка на эту страницу: