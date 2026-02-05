Убийства и объявления о пропавших без вести стали обычным явлением в Кульякане – столице мексиканского штата..

Убийства и похищения: в штате Синалоа в Мексике не прекращается насилие

Убийства и объявления о пропавших без вести стали обычным явлением в Кульякане – столице мексиканского штата Синалоа. Здесь с 2024 года продолжается война между наркоторговцами.

Мексиканские власти считают её причиной арест наркобарона Исмаэля Самбады по кличке Эль Майо, который возглавлял наркокартель «Синалоа». Его задержали власти США при содействии Хоакина Гусмана Лопеса – сына Эль Чапо – бывшего соратника Самбады.

Несмотря на развёртывание федеральных сил безопасности, преступность и насилие в Кульякане не стихают. Причём жертвами перестрелок периодически становятся мирные жители. А иногда людей ошибочно убивают, приняв их за преступников.

Глава гражданской организации говорит, что, согласно опросам, девять из десяти человек живут в страхе.

[Хавьер Льяусас, глава организации Culiacan Participa]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В Кульякане происходит четыре-пять убийств в день и в среднем 18 угонов автомобилей».

Между тем президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что власти будут предотвращать прямую военную конфронтацию с наркокартелями, чтобы избежать эскалации насилия. Силы безопасности сосредоточатся на деэскалации и разведывательных операциях.

Жители Кульякана разочарованы тем, что, несмотря на аресты преступников и конфискацию наркотиков, преступные группировки продолжают воевать в городе. И жертв среди гражданского населения становится всё больше.

Короткая ссылка на эту страницу: