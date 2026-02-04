Грозным японским воинам – самураям – посвятили новую выставку в Британском музее в Лондоне. И сначала..

Не просто воины: кем были самураи, рассказывает выставка в Лондоне

Грозным японским воинам – самураям – посвятили новую выставку в Британском музее в Лондоне. И сначала гости видят эти роскошные доспехи XVII века.

[Розина Бакленд, куратор выставки]:

«Удивительно то, что эти доспехи никогда не носили. В мирное время в них нет необходимости. Это как дорогая машина, которую хранишь в гараже. Это символ статуса».

В числе экспонатов также – шлем XVI века и текстильные изделия XIX века.

Истоки самурайства корнями уходят в середину VII столетия. Но интенсивное развитие этой воинской традиции началось в VIII-IX веках. Со временем самураев стали выделять как особое сословие.

Они заслужили репутацию свирепых и бесстрашных воинов. Но в их жизни были не только сражения.

[Розина Бакленд, куратор выставки]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Самураи были многогранными личностями в разные периоды времени. <…> Безусловно, был период в Средние века, когда они сражались. Это было время больших политических потрясений. Но культура была не менее важна, поэтому с самых ранних времён самураи были поэтами, мастерами чайной церемонии и религиозными людьми».

В XII веке появился сёгунат – военное правительство самураев. А в XVII веке начался период мира и относительной стабильности, который продлился 250 лет. В это время сословие самураев во многом определяло развитие и формирование японской культуры.

[Табиш Хан, искусствовед]:

«Есть много мифов о жизни самураев. Люди обычно представляют себе доспехи, мечи и кодекс чести. Но гости этой выставки также узнают, кем были самураи в мирное время: они работали администраторами и чиновниками. Также среди них было много женщин-самураев, о чём, думаю, многие не знают».

В 1871 году класс самураев в Японии упразднили. Но память о них до сих пор жива. Эти исторические фигуры по-прежнему вдохновляют писателей, режиссёров и даже дизайнеров одежды.

Выставка «Самураи» в Лондоне продлится до 4 мая.

Короткая ссылка на эту страницу: