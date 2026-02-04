Не менее 14 мигрантов погибли в результате столкновения их лодки с судном береговой охраны у греческого..

15 мигрантов погибли в результате столкновения их лодки с судном береговой охраны Греции

Не менее 14 мигрантов погибли в результате столкновения их лодки с судном береговой охраны у греческого острова Хиос в Эгейском море. Спасти удалось 25 человек, включая 11 детей.

Некоторые мигранты серьёзно пострадали. Позже одна женщина скончалась в больнице, и число жертв достигло 15. Травмы также получили двое сотрудников береговой охраны. Их тоже госпитализировали.

Точное число пассажиров лодки неизвестно, поэтому поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы четыре судна береговой охраны, вертолёт ВВС с тепловизорами на борту и частный катер с гражданскими водолазами.

По словам представителя береговой охраны, патрульное судно заметило лодку с нелегальными мигрантами, которая двигалась от турецкого побережья в сторону Хиоса. Ей приказали вернуться. Однако лодка направилась к греческому судну и столкнулась с ним. Более подробной информации нет.

Нелегальные мигранты часто пытаются попасть в Евросоюз, совершая путешествие от берегов Турции к греческим островам. Это короткий, но часто опасный маршрут. По данным УВКБ ООН, с начала года им воспользовались около 1000 мигрантов.

Между тем Греция, как и некоторые другие страны ЕС, ужесточает миграционные правила, чтобы сократить поток нелегальных просителей убежища.

