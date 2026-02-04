Три человека погибли в результате схода оползня в колумбийском городе Санта-Марта в департаменте Магдалена. Это случилось..

Оползень сошёл на дома в Колумбии: есть жертвы

Три человека погибли в результате схода оползня в колумбийском городе Санта-Марта в департаменте Магдалена. Это случилось после сильных дождей.

Оползень сошёл рано утром. Лавина из грязи, камней и деревьев разрушила восемь домов и ещё 50 повредила.

[местная жительница]:

«Я вдруг услышала, будто приближается самолёт, и сказала: "Боже, что происходит?" Мой сын ответил: "Мама, успокойся, ничего не происходит". Я сказала: "Нет, что-то происходит", потому что это был очень странный и громкий звук. Затем мы пошли на улицу, и всё уже обваливалось». [местный житель]:

«Мы видели, как с грохотом сходит оползень, грохотало очень сильно. Мы не успели закрыть дверь, потому что сразу же хлынула вода, лавина с камнями, и там наверху погибли два человека».

Сложная ситуация и в департаменте Кордова. Здесь река Сан-Хорхе вышла из берегов, и тысячи жителей эвакуируются с затопленных улиц на лодках. Власти предупредили о внезапных наводнениях в различных районах.

[местный житель]:

«Мы видим, что уровень воды в реке продолжает повышаться, и надеемся, что это прекратится, потому что, честно говоря, это печально и тяжело».

По данным спасательной службы Колумбии, в результате сильных дождей по всей стране пострадали почти десять тысяч семей.

Нынешний сезон дождей в Колумбии аномально интенсивный. Осадков на 65 процентов больше нормы. Больше всего страдают Карибский, Андский и Тихоокеанский регионы страны, а также Амазония.

