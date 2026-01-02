В 2025 году сектор летающих авто продолжил двигаться вперёд. По всему миру прошла череда презентаций. В..

Какие летающие автомобили поднялись в небо в 2025 году

В 2025 году сектор летающих авто продолжил двигаться вперёд. По всему миру прошла череда презентаций.

В Дубае китайская компания Xpeng AeroHT представила модульный аэрокар Land Aircraft Carrier. Он представляет собой шестиколёсный внедорожник с гигантским дроном на борту.

Разработчики утверждают, что решили проблему транспортировки, хранения и подзарядки. Они также провели сотни испытательных полётов в разных погодных условиях и говорят, что летающий автомобиль способен справиться с любыми ситуациями.

Китайская компания готовится к поставке аэрокаров на Ближний Восток в 2027 году. Цена пока неизвестна. В Китае их будут продавать по 270 000 долларов США.

В Калифорнии показали прототип летающего автомобиля Model Zero Ultralight. Разработчик – компания Alef Aeronautics. Аэрокар взлетел над цветущим полем, преодолел небольшое расстояние и приземлился. В планах – добиться дальности хода и полёта в 320 километров.

В Словакии компания Klein Vision представила летающий автомобиль AirCar 2. Он работает на топливе и поднимается в воздух со взлётно-посадочной полосы. Новая модель оснащена более мощным авиационным двигателем и убирающимися крыльями. Она предназначена для серийного производства.

На выставке в китайском Шэньчжэне представили технику, летающую на высоте ниже 1000 метров. В числе экспонатов – AirCab от автокомпании GAC из Гуанчжоу. Аппарат предназначен для коротких туристических полётов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Производители также показали грузовой самолёт длиной восемь метров. Он может перевозить 1,5 тонны груза. Запас хода – полтора часа. Винты оборудованы независимыми двигателями. В случае отказа одного из них другой продолжит работу.

Между тем аналитики считают, что летающие автомобили не станут массовым транспортом из-за их дороговизны. Услуги аэротакси также смогут оплачивать только состоятельные люди.

К тому же есть много других сложностей, которые предстоит разрешить. В их числе – безопасность, сертификация, инфраструктура и управление воздушным движением.

Короткая ссылка на эту страницу: