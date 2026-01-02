fb pixel
Какие летающие автомобили поднялись в небо в 2025 году

В 2025 году сектор летающих авто продолжил двигаться вперёд. По всему миру прошла череда презентаций.

В Дубае китайская компания Xpeng AeroHT представила модульный аэрокар Land Aircraft Carrier. Он представляет собой шестиколёсный внедорожник с гигантским дроном на борту.

Разработчики утверждают, что решили проблему транспортировки, хранения и подзарядки. Они также провели сотни испытательных полётов в разных погодных условиях и говорят, что летающий автомобиль способен справиться с любыми ситуациями.

Китайская компания готовится к поставке аэрокаров на Ближний Восток в 2027 году. Цена пока неизвестна. В Китае их будут продавать по 270 000 долларов США.

В Калифорнии показали прототип летающего автомобиля Model Zero Ultralight. Разработчик – компания Alef Aeronautics. Аэрокар взлетел над цветущим полем, преодолел небольшое расстояние и приземлился. В планах – добиться дальности хода и полёта в 320 километров.

В Словакии компания Klein Vision представила летающий автомобиль AirCar 2. Он работает на топливе и поднимается в воздух со взлётно-посадочной полосы. Новая модель оснащена более мощным авиационным двигателем и убирающимися крыльями. Она предназначена для серийного производства.

На выставке в китайском Шэньчжэне представили технику, летающую на высоте ниже 1000 метров. В числе экспонатов – AirCab от автокомпании GAC из Гуанчжоу. Аппарат предназначен для коротких туристических полётов.

Производители также показали грузовой самолёт длиной восемь метров. Он может перевозить 1,5 тонны груза. Запас хода – полтора часа. Винты оборудованы независимыми двигателями. В случае отказа одного из них другой продолжит работу.

Между тем аналитики считают, что летающие автомобили не станут массовым транспортом из-за их дороговизны. Услуги аэротакси также смогут оплачивать только состоятельные люди.

К тому же есть много других сложностей, которые предстоит разрешить. В их числе – безопасность, сертификация, инфраструктура и управление воздушным движением.

