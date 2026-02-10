Премьер-министр Японии Такаити нацелилась на конституционную реформу

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что после убедительной победы её Либерально-демократической партии на внеочередных выборах её..

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что после убедительной победы её Либерально-демократической партии на внеочередных выборах её правительство сосредоточится на национальной безопасности. Она также планирует провести конституционную реформу.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«Имея чёткое видение будущего Японии, мы также будем продвигаться вперёд в деле внесения поправок в конституцию. Будущее не даётся нам просто так. Это то, что мы строим своими постоянными усилиями и преодолением трудностей».

Правящая коалиция Такаити получила 352 из 465 мест в нижней палате японского парламента. Укрепление её позиций ослабило внутреннее противостояние её жёсткой политике безопасности.

Такаити заявила, что её страна будет продолжать защищать свою независимость, территорию, водное и воздушное пространство, а также жизнь и безопасность граждан.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«Мы ускорим сроки пересмотра трёх стратегических документов и коренным образом укрепим нашу политику национальной безопасности. Нация должна защищать себя своими руками. Никто не придёт на помощь стране, которой не хватает такой решимости».

Пекин осудил политику Санаэ Такаити, обвинив премьера в том, что она возвращает страну к милитаризму.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«Япония остаётся открытой для различных форм диалога с Китаем. Сейчас общение ведётся на различных уровнях. В дальнейшем, продолжая такое общение, мы будем реагировать спокойно и адекватно, всегда исходя из наших национальных интересов».

Отметим, что объявить внеочередные выборы Такаити решила на фоне дипломатического конфликта с Китаем, который перерос в экономическую блокаду со стороны Пекина. Причиной стало заявление японского премьера о том, что её страна, возможно, применит силу в случае нападения Китая на Тайвань.

В связи со скандалом Такаити решила ещё раз заручиться поддержкой граждан, чтобы понять, поддерживают ли они её позицию. В итоге она получила ещё больше мест в парламенте.

