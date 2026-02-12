500 тракторов парализовали движение в Мадриде в ходе протеста против сделки ЕС-Меркосур

Почти 500 тракторов проехали по Мадриду в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом..

Почти 500 тракторов проехали по Мадриду в знак протеста против соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур – экономическим и политическим блоком стран Южной Америки.

В марше также участвуют пешие фермеры. Они снова заявляют, что торговая сделка уничтожит сельское хозяйство в ЕС. Доходы европейских фермеров и так уже сокращаются из-за растущих затрат и жёстких правил.

При этом латиноамериканские животноводы и аграрии не ограничены такими экологическими нормами, как их европейские коллеги. И без обложения пошлинами продукция из Южной Америки будет намного дешевле европейской.

[Педро Котильяс, протестующий]:

«Ни один покупатель не заплатит больше только потому, что это наша продукция. В конце концов, будут покупать то, что дешевле». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Йоланда Апарисио, протестующая]:

«Как потребители мы не можем позволить себе есть спаржу из Чили, артишоки из Перу, зеленую фасоль из Марокко, не зная, в каких условиях это выращивают и чем поливают. И как потребители мы должны бороться и поддерживать фермеров». [Луис Гонсалес, протестующий]:

«На этот раз разница в том, что изменения коснутся не только фермеров, но и потребителей. То есть это коснётся всех, хотим мы этого или нет».

Переговоры между ЕС и Меркосур тянулись более 25 лет. В начале этого года большинство стран Евросоюза одобрили соглашение. Подписали его 17 января.

А через несколько дней Европарламент решил обратиться в Суд Европейского Союза, чтобы тот проверил правомерность сделки. По мнению депутатов, от которых исходит инициатива, торговое соглашение может привести к ослаблению правил ЕС в отношении охраны природы и животных, а также прав покупателей.

Проверка в суде может продлиться от полутора до двух лет, что отодвинет ратификацию соглашения на долгий срок. Однако оно может начать действовать на временной основе уже в марте.

Короткая ссылка на эту страницу: