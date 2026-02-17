Многовековое бронзолитейное ремесло Нигерии борется за выживание

Мастер по литью бронзы Келли работает в нигерийском городе Бенин-Сити. В древности это была столица Королевства..

Мастер по литью бронзы Келли работает в нигерийском городе Бенин-Сити. В древности это была столица Королевства Бенин, а также крупный центр бронзового литья.

И хотя Нигерия постепенно возвращает из европейских музеев бронзовые изделия, которые в конце XIX столетия вывезли британские солдаты, но ремесло, создавшее всё это культурное наследие, борется за выживание.

Келли происходит из династии литейщиков. Он говорит, что в последнее время резко возросла стоимость производства. Достать материалы теперь сложнее.

[Келли Омодамвен, мастер бронзолитейного дела]:

«Если видишь, что твои предшественники очень хорошо зарабатывали своим ремеслом, конечно, захочешь этим заниматься. Но с этим ремеслом этого не было. И это привело к снижению интереса у следующего поколения».

На протяжении поколений бронзолитейное дело в Бенин-Сити было наследственным занятием, связанным с королевским покровительством и ритуалами.

Улица Игун расположена в историческом центре ремесленников Бенин-Сити. Там, где воздух когда-то был пропитан запахом расплавленного металла, теперь можно увидеть лишь магазины и бары.

Куратор Национального музея Бенина считает, что необходимо действовать.

[Марк Олайтан, куратор Национального музея Бенина]:

«Для выживания этого ремесла потребуется Божья благодать. И если оно вообще выживет, то, возможно, к тому времени у нас будет не более одной-двух мастерских, которые будут заниматься этим делом».

Уэст перенял навыки у своего отца и занимается этим уже несколько десятилетий. Однако никто из его детей не пошёл по его стопам.

[Уэст Ихама, мастер бронзолитейного дела]:

«Многие наши дети путешествуют, многие уезжают в соседние страны в поисках лучшей жизни, потому что тут денег нет».

Он говорит, что представляет одно из последних поколений мастеров-литейщиков – хранителей живой истории, которая медленно угасает.

