Боснийцы требуют расследования смертельной аварии трамвая

Тысячи людей вышли на протест в столице Боснии и Герцеговины. Они требуют привлечь к ответственности виновников смертоносной аварии трамвая в Сараево на прошлой неделе.

Трамвай сошёл с рельсов 12 февраля. Погиб 23-летний студент, и несколько человек получили серьёзные травмы.

Протестующие говорят, что это произошло из-за системной коррупции. Они также требуют независимого расследования.

[Ирма Сукович, жительница Боснии]:

«Я призываю всю молодежь выходить на протесты, потому что именно мы можем добиться перемен. С таким количеством людей мы должны доказать, что действительно можем что-то изменить, и что мы не должны останавливаться и игнорировать происходящее в нашей стране».

[Джедомир Юришич, житель Боснии]:

«Я думаю, что моему поколению должно быть стыдно, потому что оно должно объединиться с этими детьми, чтобы мы наконец смогли что-то изменить во всей этой системе».

Как сообщили местные СМИ, трамвай, ехавший по центральной улице Сараево, сошёл с рельсов на высокой для этого участка скорости. Он разрушил остановочную платформу и врезался в толпу людей. 23-летний студент погиб на месте. Ещё четыре человека получили серьёзные травмы, включая 17-летнюю девушку, которой врачи ампутировали ногу.

События в Сараево перекликаются с более ранними протестами в соседней Сербии после обрушения крыши вокзала в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда 16 человек погибли, и граждане вышли на масштабные акции против коррупции и неэффективности властей.

