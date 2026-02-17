fb pixel
На Кубе топливный кризис перерастает в мусорный коллапс

Дата загрузки: 2026-02-18

На Кубе топливный кризис перерос в мусорный коллапс. Гавана уже буквально тонет в отходах. Бензина не хватает, и мусоровозы нечем заправлять. Проправительственные СМИ процитировали кубинского чиновника, сообщив, что из 106 мусоровозов работают только 44.

[жительница Гаваны]:
«Мусора очень много, а когда началась проблема с нефтью, его стало ещё больше. Я бы предложила привлечь к сбору мусора безработных молодых людей или заключённых, или можно придумать что-нибудь ещё, потому что мусор всё больше копится».

[жительница Гаваны]:
«Это началось ещё до проблемы с нефтью, а сейчас стало совсем серьёзно, критично. Из-за мусора распространяются болезни. Надо что-то с этим делать».

[житель Гаваны]:
«В Гаване мусор повсюду. Не знаю, в чём проблема – в энергетике, топливе или в чём-то ещё, но так обстоят дела по всему городу. Мусор нужно собирать, потому что сюда мусоровоз не приезжал уже больше 10 дней».

Кубинские СМИ сообщают, что не только в столице, но и в других городах скапливается мусор. Люди через социальные сети пытаются поднять тревогу, заявляя о рисках для здоровья населения.

Куба столкнулась с нехваткой топлива после того, как США перекрыли поставки нефти из Венесуэлы. В результате также начался кризис в сфере авиационного сообщения, поскольку нечем заправлять самолёты.

