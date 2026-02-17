Преемник Микеланджело: итальянскому скульптору Бернини посвятили выставку в Риме

Колоннада собора Святого Петра – одно из самых известных творений Джованни Лоренцо Бернини. Итальянский скульптор и архитектор создал его под покровительством папы Урбана VIII. В этом году исполняется 400 лет с тех пор, как понтифик освятил собор Святого Петра в Ватикане.

Строительство базилики длилось сто лет, а Бернини по поручению Урбана VIII создал её интерьер. В числе его работ – знаменитый бронзовый киворий над гробницей святого.

Новая выставка в Риме рассказывает о важной взаимосвязи между Бернини и его покровителем, который стоял во главе Святого Престола с 1623 по 1644 год.

Понтифик открыл юный талант ещё до своего папства, когда был кардиналом Маффео Барберини. Став Урбаном VIII, он сделал Бернини папским художником. Его считают достойным преемником Микеланджело.

«В тот день, когда Урбан VIII стал папой, он вызвал Джованни Лоренцо Бернини и сказал: «Для вас, кавалер, великое счастье – жить в Риме при Урбане VIII, но для Урбана VIII ещё большее счастье – править, когда кавалер Бернини находится в Риме»».

Под покровительством папы Бернини ещё больше раскрыл свой талант как архитектор и градостроитель. Он также считается создателем стиля барокко в скульптуре.

Современники Бернини обычно создавали временные произведения искусства для театральных представлений и разных торжеств, используя недорогие материалы для имитации мрамора и бронзы. А Бернини поступил наоборот, когда создавал киворий в соборе Святого Петра. Скульптор использовал бронзу, имитируя такие недолговременные материалы, как деревянные столбы и ткань.

Впрочем, на выставке можно узнать и о менее масштабных творениях Бернини.

[Мауриция Чиккони, куратор выставки]:

«Мы хотели оставить последний раздел, небольшой и очень личный, для картин Бернини. Они, безусловно, не в полной мере отразили его художественный талант, но тем не менее принесли некоторые важные результаты».

В числе экспонатов – скульптуры, бюсты, эскизы и картины. Некоторые не выставляли в Италии уже несколько веков, а некоторые представляют собой парные работы, никогда ранее не демонстрировавшиеся вместе.

