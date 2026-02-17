Албанская актриса подала в суд на власти своей страны. Она обвиняет их в том, что те..

Актриса подала в суд на власти Албании из-за использования её лица для ИИ-министра

Албанская актриса подала в суд на власти своей страны. Она обвиняет их в том, что те использовали её внешность и голос при создании «министра по вопросам электронной Албании». Это виртуальный ИИ-аватар.

[Анила Биша, актриса]:

«Это стало очень серьёзным ударом по моему имиджу, потому что его стали использовать по-другому. Тогда я начала обдумывать это и сказала себе: «Я не давала на это согласия»».

Когда Эди Рама в сентябре прошлого года начал свой четвёртый срок на посту премьер-министра Албании, он также представил виртуального министра, созданного с помощью ИИ. «Диелла» контролирует присуждение государственных контрактов в рамках борьбы с коррупцией.

Актриса кино и театра Анила Биша утверждает, что никогда не давала согласия на такое использование своего образа, и что это привело к преследованиям в интернете и нежелательному вниманию на улице.

[Анила Биша, актриса]:

«Хочу я этого или нет, но есть часть общественности, которой не нравится премьер-министр, и теперь они ненавидят и меня. А я к его политике не имею никакого отношения».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Биша утверждает, что в прошлом году разрешила использовать свой образ для создания виртуального помощника на базе ИИ для правительственного веб-сайта, помогающего гражданам и предприятиям получать государственные документы. Однако она не ожидала стать виртуальным политиком в команде премьер-министра.

Власти Албании отрицают неправомерное использование её образа.

Сама же актриса ожидает решения суда. Её адвокат потребовал запретить использование её образа, а также запросил миллион евро компенсации за моральный ущерб.

Короткая ссылка на эту страницу: