Полиция Род-Айленда установила личность подозреваемого в стрельбе, убившего 2 человека

Полиция установила личность стрелка, который убил двух человек и тяжело ранил троих на хоккейном матче в городе Потакет, штат Род-Айленд.

Как сообщила начальник полиции города Тина Гонсалвес, подозреваемого зовут Роберт Дорган. Она также добавила, что он использовал псевдоним Роберта Эспозито.

Согласно полученным данным, 56-летний отец семейства открыл огонь по членам своей семьи и другу семьи, а потом покончил жизнь самоубийством.

Инцидент произошёл 16 февраля на катке, где проходил матч школьных команд.

[Тина Гонсалвес, начальник полиции Потакета]:

«Могу сказать, что мы опросили людей, которые были на стадионе, смотрели игру, участвовали в ней. В нашем участке мы поговорили примерно с сотней человек. Мы также можем сказать, что один добрый самаритянин вмешался и помог на месте происшествия, и это, вероятно, способствовало быстрому завершению этой трагической ситуации».

Полиция исключает террористический мотив. Предполагается, что стрельба была вызвана семейным конфликтом.

Пострадавшие в стрельбе находятся в критическом состоянии.

Полиция города Потакет подчеркнула, что ни один школьник на арене в ходе стрельбы не пострадал.

Она также сообщила, что усилила патрулирование в общественных местах штата Род-Айленд, чтобы успокоить жителей и предотвратить возможные повторные случаи насилия.

