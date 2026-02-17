fb pixel
Телеканал NTD

Проливные дожди вызвали наводнения в Северной Македонии

Проливные дожди вызвали наводнения в Северной Македонии

Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Вот так сейчас..

Дата загрузки: 2026-02-18

Проливные дожди вызвали наводнения в Северной Македонии

Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов.

Вот так сейчас выглядит город Кичево в 110 километрах от столицы Скопье. Местная река вышла из берегов, затопив дома и дороги.

[пострадавший]:
«Наводнение пришло с противоположной стороны дороги, всё подхватило и унесло прочь. Оно хлынуло вниз по склону и затопило всё – машины и прочее. И вот результат. Мне скоро 60 лет, и ничего подобного со мной раньше не случалось».

[пострадавший]:
«Около месяца назад у нас было наводнение, уровень воды поднялся на 30-40 см – такого раньше никогда не случалось, и мы были в безопасности. Теперь все разрушено и готово отправиться на свалку. Кто нам поможет, и куда нам обратиться?»

В Кичево пришлось эвакуировать более 200 жителей.

Власти также сообщают о повреждениях в результате наводнений в ряде районов некоторых районах Гостивара и Скопье.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...