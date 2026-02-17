Проливные дожди вызвали наводнения в Северной Македонии

Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Вот так сейчас..

Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов.

Вот так сейчас выглядит город Кичево в 110 километрах от столицы Скопье. Местная река вышла из берегов, затопив дома и дороги.

[пострадавший]:

«Наводнение пришло с противоположной стороны дороги, всё подхватило и унесло прочь. Оно хлынуло вниз по склону и затопило всё – машины и прочее. И вот результат. Мне скоро 60 лет, и ничего подобного со мной раньше не случалось».

[пострадавший]:

«Около месяца назад у нас было наводнение, уровень воды поднялся на 30-40 см – такого раньше никогда не случалось, и мы были в безопасности. Теперь все разрушено и готово отправиться на свалку. Кто нам поможет, и куда нам обратиться?»

В Кичево пришлось эвакуировать более 200 жителей.

Власти также сообщают о повреждениях в результате наводнений в ряде районов некоторых районах Гостивара и Скопье.

