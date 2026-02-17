Проливные дожди вызвали наводнения в Северной Македонии

Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов. Вот так сейчас..
Дата загрузки: 2026-02-18
Сильные дожди вызвали наводнение на западе Северной Македонии. Спасатели эвакуируют жителей затопленных районов.
Вот так сейчас выглядит город Кичево в 110 километрах от столицы Скопье. Местная река вышла из берегов, затопив дома и дороги.
[пострадавший]:
«Наводнение пришло с противоположной стороны дороги, всё подхватило и унесло прочь. Оно хлынуло вниз по склону и затопило всё – машины и прочее. И вот результат. Мне скоро 60 лет, и ничего подобного со мной раньше не случалось».
[пострадавший]:
«Около месяца назад у нас было наводнение, уровень воды поднялся на 30-40 см – такого раньше никогда не случалось, и мы были в безопасности. Теперь все разрушено и готово отправиться на свалку. Кто нам поможет, и куда нам обратиться?»
В Кичево пришлось эвакуировать более 200 жителей.
Власти также сообщают о повреждениях в результате наводнений в ряде районов некоторых районах Гостивара и Скопье.
Короткая ссылка на эту страницу: