Учёные: шале в горах Каталонии спроектировал Антонио Гауди

Испанские эксперты подтвердили, что известный архитектор Антонио Гауди спроектировал трёхэтажный дом в отдалённом горном районе в провинции Барселона.

Шале Катльярас было построено в начале XX века для рабочих цементного завода, который принадлежал каталонскому промышленнику Эусеби Гуэлю. Гауди построил для него несколько объектов.

Некоторые специалисты ранее высказывали предположения о том, что шале спроектировал Гауди. Но только в 2023 году власти заказали экспертное заключение. Тщательный анализ провёл исследователь творчества каталонского архитектора Гальдрик Сантана.

Здание было построено в период с 1901 по 1908 год в городе Ла-Побла-де-Лильет. Структурные элементы дома похожи на те, которые Гауди использовал только в то время. Это характерные арки, своды и комнаты, разделённые стенами, расположенными под углом 45 градусов.

[Гальдрик Сантана, исследователь]:

«Это нечто уникальное для Гауди. Это не получило широкого распространения и не было полностью принято его учениками раньше, чем через 10 или 15 лет после завершения строительства этого дома».

Учёный проанализировал чертежи других зданий Гауди, изучил старые документы и фотографии и обнаружил геометрическое, структурное и композиционное сходство с шале в горах. Это доказывает авторство Гауди.

Однако в те годы архитектор работал над несколькими крупными проектами, включая парк Гуэль и дом Батльо в Барселоне. Можно предположить, что у него не было времени ещё и на дом в лесу.

Впрочем, эксперт считает, что Гауди не руководил строительством. Этому есть косвенное свидетельство. Окончательный вариант здания не полностью соответствовал изначальным планам.

[Гальдрик Сантана, исследователь]:

«Гауди не стал широко афишировать своё авторство в то время. Это объясняется тем, что, находясь далеко, он не мог следить за ходом работ. Поэтому ясно, что управлял ими один из его соратников».

В итоге Гауди, видимо, просто не признал себя автором шале. Тогда так поступали многие архитекторы, если их проекты изменяли.

Есть ещё 10-12 зданий, которые, возможно, спроектировал Гауди, но эксперты этого пока не подтвердили.

