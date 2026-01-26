Самый высокопоставленный китайский генерал оказался под следствием

В отношении самого высокопоставленного китайского генерала начато расследование. В субботу власти КНР объявили, что Чжан Юся,..

В отношении самого высокопоставленного китайского генерала начато расследование. В субботу власти КНР объявили, что Чжан Юся, заместитель председателя Центральной военной комиссии, и ещё один высокопоставленный офицер Лю Чжэньли, находятся под следствием по подозрению в серьёзных нарушениях дисциплины и закона.

По данным газеты Wall Street Journal, Чжана Юся среди прочего обвиняют в передаче США ядерных секретов Китая.

Чжан долгое время считался ближайшим военным союзником Си Цзиньпина и является одним из немногих высокопоставленных китайских офицеров с боевым опытом. Так, он принимал участие в пограничном конфликте с Вьетнамом в 1979 году.

Многие считают его одной из самых влиятельных фигур в Народно-освободительной армии Китая. Он служил более 50 лет. Он также сын генерала революционной эпохи, и имеет множественные связи на всех уровнях военной власти.

Некоторые южнокорейские эксперты считают, что внезапное падение двух самых высокопоставленных китайских военных лидеров – это признак внутрипартийного кризиса.

Предполагается, что Си вступил в конфронтацию с тремя влиятельными группами внутри Компартии Китая. Это военная элита, потомки партийных революционеров, а также отставные старейшины. Аналитики считают, что расследования вызовут массовые волнения внутри армии.

На сегодняшний день из семи членов Центральной военной комиссии только двое остаются на своих местах: сам Си в качестве председателя и заместитель председателя Чжан Шэнминь. Также осталось только четыре действующих генерала-полковника. Другие высокопоставленные генералы либо арестованы, либо понижены или уволены.

