Два медведя и тигрица начали путешествие из Аргентины в заповедники Европы

Организация по защите животных «Четыре лапы» начала перевозку трёх питомцев из бывшего зоопарка «Лухан» в Аргентине: двух медведей и тигрицы. Зоозащитники назвали это срочной мерой из-за очень плохих условий содержания и болезней.

[Пиа Эйнхаймлер, специалист по спасению животных]:

«Для медведей это было очень срочно. Во время первоначальной оценки мы увидели, что условия содержания не соответствуют стандартам. Гордо был доступен только вольер площадью четыре на четыре метра, он был заперт в клетке без доступа на улицу. И, как видите, он очень большой медведь, весит 350 килограммов».

Организация сообщила, что медведей перевезут в заповедник Белица в Болгарии, где они смогут свободно передвигаться в естественной среде и получать специализированный уход. А тигрица отправится в Нидерланды.

[Марина Иванова, ветеринар]:

«»Четыре лапы» перевезёт тигрицу Флору в заповедник «Фелида» в Нидерландах, где она сможет получить необходимую специализированную помощь».

Как сообщается, Флора страдает из-за вросших когтей.

[Пиа Эйнхаймлер, специалист по спасению животных]:

«Наши ветеринары никогда раньше с таким не сталкивались. Ей действительно необходим специализированный уход, медицинское наблюдение, дальнейшие операции, а также стоматологическое лечение».

Частный зоопарк «Лухан» в 70 километрах от Буэнос-Айреса работал с 1994 по 2020 год. Закрыли его из-за жалоб на жестокое обращение с животными. На тот момент в нём содержалось около 400 питомцев. Власти выявили там многочисленные нарушения.

Транспортировку животных проводят в соответствии с договором, подписанным в июле 2025 года между организацией «Четыре лапы» и правительством Аргентины.

