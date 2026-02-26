Кубинская молодёжь обдумывает миграцию на фоне экономического кризиса

Глубокий экономический кризис на Кубе заставляет молодёжь пересмотреть свои планы на будущее. Многие молодые люди, столкнувшись..
Глубокий экономический кризис на Кубе заставляет молодёжь пересмотреть свои планы на будущее. Многие молодые люди, столкнувшись с трудностями в самых элементарных вещах, таких как поездки на работу, покупка продуктов и доступ в интернет, задумываются об эмиграции.
[Мануэль Хорсе, житель Кубы]:
«Хочу эмигрировать туда, где мне будет лучше. Мне очень нравится моя страна, я люблю Кубу, но перспективы не очень хорошие. Никто не хочет жить в нищете».
[Венди де лас Мерседес Теллес, жительница Кубы]:
«Мне сейчас 18, я недавно закончила школу, и в будущем хотела работать по специальности. Но, к сожалению, здесь очень трудно найти работу, а те немногие вакансии, которые есть, плохо оплачивают».
Другие говорят, что экономический спад заморозил целые секторы экономики.
[Юрисмар Родригес, житель Кубы]:
«Ситуация в стране ухудшается. Мы не знаем, улучшится ли она. Честно говоря, я беспокоюсь о том, что произойдет, потому что мне 24 года, и я хочу продолжать строить свою жизнь».
[Луис Освальдо Рейес, житель Кубы]:
«В основном, все, кто закончил обучение вместе со мной, уже работают врачами в Испании. Я жду подтверждения, чтобы узнать, смогу ли я тоже там работать. Я решил подать заявку на студенческую визу, потому что здесь, работая врачом три года, я не вижу будущего».
Согласно опросу 2025 года, 89% населения острова считает, что живёт в нищете. При этом 78% опрошенных заявили, что хотят эмигрировать.
Куба импортирует топливо примерно на две трети своих энергетических потребностей. Население сталкивается с перебоями в электроснабжении и длинными очередями на автозаправочных станциях.
Остров, который долгое время зависел от Венесуэлы в поставках, не получал сырую нефть и нефтепродукты от своего союзника с середины декабря, поскольку США заблокировали венесуэльский экспорт.
