Телеканал NTD

Дата загрузки: 2026-02-26

Кубинская молодёжь обдумывает миграцию на фоне экономического кризиса

Глубокий экономический кризис на Кубе заставляет молодёжь пересмотреть свои планы на будущее. Многие молодые люди, столкнувшись с трудностями в самых элементарных вещах, таких как поездки на работу, покупка продуктов и доступ в интернет, задумываются об эмиграции.

[Мануэль Хорсе, житель Кубы]:
«Хочу эмигрировать туда, где мне будет лучше. Мне очень нравится моя страна, я люблю Кубу, но перспективы не очень хорошие. Никто не хочет жить в нищете».

[Венди де лас Мерседес Теллес, жительница Кубы]:
«Мне сейчас 18, я недавно закончила школу, и в будущем хотела работать по специальности. Но, к сожалению, здесь очень трудно найти работу, а те немногие вакансии, которые есть, плохо оплачивают».

Другие говорят, что экономический спад заморозил целые секторы экономики.

[Юрисмар Родригес, житель Кубы]:

«Ситуация в стране ухудшается. Мы не знаем, улучшится ли она. Честно говоря, я беспокоюсь о том, что произойдет, потому что мне 24 года, и я хочу продолжать строить свою жизнь».

[Луис Освальдо Рейес, житель Кубы]:
«В основном, все, кто закончил обучение вместе со мной, уже работают врачами в Испании. Я жду подтверждения, чтобы узнать, смогу ли я тоже там работать. Я решил подать заявку на студенческую визу, потому что здесь, работая врачом три года, я не вижу будущего».

Согласно опросу 2025 года, 89% населения острова считает, что живёт в нищете. При этом 78% опрошенных заявили, что хотят эмигрировать.

Куба импортирует топливо примерно на две трети своих энергетических потребностей. Население сталкивается с перебоями в электроснабжении и длинными очередями на автозаправочных станциях.

Остров, который долгое время зависел от Венесуэлы в поставках, не получал сырую нефть и нефтепродукты от своего союзника с середины декабря, поскольку США заблокировали венесуэльский экспорт.

