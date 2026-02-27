«Это открытая война с Афганистаном»: министр обороны Пакистана сделал заявление

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил в пятницу, что его страна начала войну с..

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил в пятницу, что его страна начала войну с соседним Афганистаном.

В своём посте в соцсети министр написал: «Наше терпение исчерпано. Теперь между нами и вами идёт открытая война».

Он также добавил: «Они собрали в Афганистане всех террористов мира и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой собственный народ основных прав человека. Они отняли права, которые ислам гарантирует женщинам».

В ночь на пятницу Пакистан нанёс удары по целям в крупных городах Афганистана. Источники в пакистанской службе безопасности сообщили, что удары включали воздушные и наземные атаки на посты, штабы и склады боеприпасов талибов в нескольких районах вдоль границы.

На этих кадрах, по данным источников, запечатлены авиаудары по Кабулу. Их также подтвердил представитель талибов.

Афганские силы в ответ атакуют пакистанские позиции.

Обе стороны сообщили о больших потерях, приведя сильно разнящиеся данные. Пакистан заявил, что убил более 130 боевиков Талибана. Афганистан заявляет о 55 погибших пакистанских солдатах.

Удары грозят затяжным конфликтом вдоль границы между странами, длина которой – 2600 километров. Пакистан обвиняет Афганистан в том, что тот укрывает боевиков, совершающих нападения на его территории. Талибы отрицают это обвинение и заявляют, что безопасность Пакистана – это внутренняя проблема.

