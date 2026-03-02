Начиная с выходных, военные США продолжают наносить удары по Ирану. Они также заявили, что военная кампания..

США и Израиль наносят удары по Ирану, обещают продолжать ещё несколько недель

Начиная с выходных, военные США продолжают наносить удары по Ирану. Они также заявили, что военная кампания продлится несколько недель.

В результате совместной операции с Израилем в субботу был убит верховный лидер Ирана – 86-летний Али Хаменеи. Это произошло после авиаудара по его резиденции в центре Тегерана. Как сообщают источники, вместе с ним также погибло не менее семи иранских военачальников.

Атаку провели после десятилетий безуспешных дипломатических усилий по иранской ядерной программе.

В то же время над Иерусалимом и Тель-Авивом звучали сирены воздушной тревоги. Иран ответил ракетными ударами по Израилю и некоторым арабским государствам Персидского залива, в том числе по Дубаю в ОАЭ, где дрон чуть не врезался в самое высокое здание мира – небоскрём «Бурдж Халифа».

В воскресенье министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран «всегда был открыт для дипломатии». Он также заявил, что Иран поддерживает мирные отношения со странами Персидского залива.

Между тем, в понедельник Израиль начал новые авиаудары по Тегерану и расширил свою военную кампанию. В неё включили атаки на боевиков «Хезболлы» в Ливане, которых поддерживает Иран, и которые также объявили о начале боевых действий.

Внутри Ирана одни скорбят по Хаменеи, в то время как другие празднуют его смерть, обнажая глубокий раскол в стране.

Глава иранской службы безопасности Али Лариджани, который был советником убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, написал в соцсети, что Тегеран не будет вести переговоров с США.

А Дональд Трамп опубликовал видео на платформе Truth Social, в котором призвал граждан ожидать новых потерь среди американских военнослужащих. В настоящее время сообщается о гибели троих. По неподтверждённым данным, они погибли на базе в Кувейте в результате ответных действий Ирана.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы нанесли удары по сотням целей в Иране, включая объекты «Корпуса стражей исламской революции» и иранские системы ПВО. Только что было объявлено, что мы уничтожили девять кораблей, а также их военно-морские суда. И всё это буквально за несколько минут».

Трамп заявил, что операция призвана не дать Ирану получить ядерное оружие. По его словам, военные действия будут продолжаться до тех пор, пока США не достигнут своих целей.

