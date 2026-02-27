Бренд спортивной обуви On Running запустил вторую фабрику роботов

На этой фабрике обувь производят не люди, а роботы. Предприятие в южнокорейском Пусане недавно открыл бренд..

На этой фабрике обувь производят не люди, а роботы. Предприятие в южнокорейском Пусане недавно открыл бренд спортивной одежды и обуви On Running. В его планах открыть ещё несколько роботизированных фабрик в США и Европе, стремясь ускорить производство и доставку.

Повышение американских пошлин и геополитические риски вынуждают некоторые компании изучать возможность «ближнего аутсорсинга», то есть приближения производства к конечному потребителю.

Соучредитель On Running говорит, что автоматизация позволяет бренду производить обувь быстрее, с меньшим воздействием на окружающую среду и ближе к ключевым рынкам. Для сравнения, стандартная модель предполагает доставку готовой обуви с фабрик в Юго-Восточной Азии и Китае покупателям в США и Европе.

[Каспар Копетти, сооснователь бренда]:

«Я думаю, что скорость выхода на рынок, устойчивость производства, а также тот факт, что у нас практически заканчивается дешёвая рабочая сила, говорят в пользу автоматизации и приближения производства к потребителям».

Компания впервые представила свои кроссовки для марафонского бега LightSpray, изготовленные с помощью роботизированных рук, во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Завод в Пусане, на котором работают 32 робота – значительное расширение по сравнению с первым подобным заводом в Цюрихе, который открыли в июле прошлого года. На нём работает всего четыре робота.

«У нас теперь есть небольшая фабрика в Швейцарии – стране с самыми высокими зарплатами в мире, а также большая фабрика в Южной Корее, которая может производить около 1000 пар в день. Для нас это важный шаг, который позволит вывести продукцию на все наши основные рынки и, таким образом, сократить сроки и удовлетворить потребительский спрос».

Благодаря роботам, изготовление верха обуви, которое включает 200 этапов, превратилось в единый процесс.

Компания On, основанная в Швейцарии в 2010 году, заявила, что запланированные роботизированные заводы в США помогут снизить её тарифные издержки.

Свои кроссовки LightSpray компания позиционирует как революционную модель благодаря их лёгкости. При этом ей приходится сталкиваться с жёсткой конкуренцией со стороны таких брендов, как Nike и Adidas.

