Это беспилотный автомобиль британской компании Wayve. Сейчас он проходит испытания на перегруженных улицах в центре Лондона...

В Лондоне планируют запустить службу роботакси уже к концу года

Это беспилотный автомобиль британской компании Wayve. Сейчас он проходит испытания на перегруженных улицах в центре Лондона. Управляет машиной искусственный интеллект. Пока в водительском кресле сидит специалист, который в случае опасной ситуации должен взять управление в свои руки. Этого требуют законы Великобритании.

Впрочем, оператор говорит, что ИИ справляется сам.

[Витор Велоса, сотрудник компании Wayve]:

«Думаю, я провожу больше времени не за рулём, чем за рулём, потому что всё уже развилось до такого уровня».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Цель разработки системы вождения с помощью искусственного интеллекта – запустить службу роботакси. Это должно произойти уже к концу года.

[Алекс Кендалл, соучредитель компании Wayve]:

«Существует новый подход, который отказывается от беспилотной картографии и сопутствующих затрат и применяет комплексный подход, основанный на искусственном интеллекте. Это тот же метод, который сделал возможным создание ChatGPT или AlphaGo. Последние десять лет мы считаемся пионерами в разработке комплексного ИИ для автономного вождения. И это значит, что мы можем избавиться от всех этих сложностей и заменить всё одной комплексной нейронной сетью».

Между тем многих людей волнует вопрос безопасности при поездке на беспилотном автомобиле. Эксперты утверждают, что рисков нет.

[Кевин Винсент, исследователь]:

«Эта технология обеспечивает очень безопасное вождение. Большинство аварий происходят из-за человеческой ошибки. А наличие полного набора датчиков обеспечивает полную безопасность. Датчики отвечают за обнаружение и классификацию объектов, а также за планирование траектории и предотвращение столкновений».

Но так ли нужны роботакси в городе, где нет недостатка в такси с живыми водителями за рулём?

Фрэнк О’Бейрн водит знаменитые «чёрные кэбы» почти 15 лет и знает улицы Лондона как свои пять пальцев. Прежде чем получить эту работу, надо сдать строгий экзамен. На подготовку уходит от трёх до четырёх лет.

[Фрэнк О’Бейрн, водитель такси]:

«Суть в том, что изучаешь 320 маршрутов, которые пересекаются между собой, а затем просто их повторяешь. Надо их запомнить, а потом на экзамене вас попросят проложить маршрут от одной случайной точки до другой случайной точки в Лондоне. И нужно проложить маршрут, называя каждую улицу».

Кроме того, водитель в дороге может побеседовать с пассажиром и помочь в чём-то советом. А Фрэнк, например, также предлагает туристам совершить на его такси экскурсию по британской столице – ведь ему здесь известен каждый уголок. Водитель говорит, что пока не может представить роботакси на своём месте.

Wayve планирует запустить услугу совместно с Uber. Проект поддерживает правительство Великобритании. Однако к концу года в Лондоне также появится служба роботакси конкурирующей американской компании Waymo.

Короткая ссылка на эту страницу: