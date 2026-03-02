В Лондоне планируют запустить службу роботакси уже к концу года

Это беспилотный автомобиль британской компании Wayve. Сейчас он проходит испытания на перегруженных улицах в центре Лондона...
Дата загрузки: 2026-03-02
Это беспилотный автомобиль британской компании Wayve. Сейчас он проходит испытания на перегруженных улицах в центре Лондона. Управляет машиной искусственный интеллект. Пока в водительском кресле сидит специалист, который в случае опасной ситуации должен взять управление в свои руки. Этого требуют законы Великобритании.
Впрочем, оператор говорит, что ИИ справляется сам.
[Витор Велоса, сотрудник компании Wayve]:
«Думаю, я провожу больше времени не за рулём, чем за рулём, потому что всё уже развилось до такого уровня».
Цель разработки системы вождения с помощью искусственного интеллекта – запустить службу роботакси. Это должно произойти уже к концу года.
[Алекс Кендалл, соучредитель компании Wayve]:
«Существует новый подход, который отказывается от беспилотной картографии и сопутствующих затрат и применяет комплексный подход, основанный на искусственном интеллекте. Это тот же метод, который сделал возможным создание ChatGPT или AlphaGo. Последние десять лет мы считаемся пионерами в разработке комплексного ИИ для автономного вождения. И это значит, что мы можем избавиться от всех этих сложностей и заменить всё одной комплексной нейронной сетью».
Между тем многих людей волнует вопрос безопасности при поездке на беспилотном автомобиле. Эксперты утверждают, что рисков нет.
[Кевин Винсент, исследователь]:
«Эта технология обеспечивает очень безопасное вождение. Большинство аварий происходят из-за человеческой ошибки. А наличие полного набора датчиков обеспечивает полную безопасность. Датчики отвечают за обнаружение и классификацию объектов, а также за планирование траектории и предотвращение столкновений».
Но так ли нужны роботакси в городе, где нет недостатка в такси с живыми водителями за рулём?
Фрэнк О’Бейрн водит знаменитые «чёрные кэбы» почти 15 лет и знает улицы Лондона как свои пять пальцев. Прежде чем получить эту работу, надо сдать строгий экзамен. На подготовку уходит от трёх до четырёх лет.
[Фрэнк О’Бейрн, водитель такси]:
«Суть в том, что изучаешь 320 маршрутов, которые пересекаются между собой, а затем просто их повторяешь. Надо их запомнить, а потом на экзамене вас попросят проложить маршрут от одной случайной точки до другой случайной точки в Лондоне. И нужно проложить маршрут, называя каждую улицу».
Кроме того, водитель в дороге может побеседовать с пассажиром и помочь в чём-то советом. А Фрэнк, например, также предлагает туристам совершить на его такси экскурсию по британской столице – ведь ему здесь известен каждый уголок. Водитель говорит, что пока не может представить роботакси на своём месте.
Wayve планирует запустить услугу совместно с Uber. Проект поддерживает правительство Великобритании. Однако к концу года в Лондоне также появится служба роботакси конкурирующей американской компании Waymo.
Короткая ссылка на эту страницу: