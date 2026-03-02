Американец Маршалл Джонс управляет рыболовным лагерем в Эверглейдсе на юге полуострова Флорида. Это семейный бизнес. Предки..

Тропическое болото Эверглейдс на юге Флориды пересыхает второй год подряд

Американец Маршалл Джонс управляет рыболовным лагерем в Эверглейдсе на юге полуострова Флорида. Это семейный бизнес. Предки мужчины поселились на этой болотистой территории почти 100 лет назад. Но сейчас он вынужден приостановить работу лагеря, поскольку водные пути пересыхают.

[Маршалл Джонс, владелец рыболовного лагеря]:

«Уровень воды уже такой, как в середине апреля. Земля сохнет и трескается, а дикие животные мигрировали в последние оставшиеся зоны с водой, где мы обычно проводим экскурсии на аэролодках и предоставляем услуги рыболовного гида».

Маршалл говорит, что уже скоро аэролодка здесь не пройдёт и придётся ждать дождей, чтобы возобновить экскурсии. Самое худшее в том, что сильная засуха приходит второй год подряд. Такого на памяти местных жителей ещё не было.

[Маршалл Джонс, владелец рыболовного лагеря]:

«Не знаю, сможем ли мы полностью оправиться после этого. Наверное, мне придется продать большую часть активов своего бизнеса, чтобы покрыть наши ежемесячные расходы и предотвратить банкротство».

Эксперты говорят, что засуху можно предотвратить, если создать в Эверглейдсе водохранилища.

[Стив Дэвис, директор фонда «Эверглейдс»]:

«Более тёплая погода в Южной Флориде означает, что здесь засушливее, поскольку происходит сильное испарение над этой обширной водно-болотной экосистемой. Но помимо этого, повышается уровень моря вдоль побережья».

Повышение уровня моря приводит к тому, что в водоносные горизонты проникает солёная вода. Если бы Эверглейдс не терял влагу, то смог бы противодействовать этому процессу.

Эверглейдс – это обширное тропическое болото. Здесь обитает много птиц, включая редкие виды. Также на этой территории встречаются находящиеся под охраной государства млекопитающие, такие как флоридская пума и ламантины. А пресную воду отсюда используют для водоснабжения Майами.

Главную угрозу этому региону несут сельское хозяйство и массовая жилищная застройка.

