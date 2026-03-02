Более 20 человек погибли и около 40 пострадали в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Эль-Альто в..

Крушение самолёта с деньгами в Боливии привело к жертвам и мародёрству

Более 20 человек погибли и около 40 пострадали в результате авиакатастрофы в международном аэропорту Эль-Альто в Боливии. По данным властей, инцидент произошёл с военно-транспортным самолётом, который перевозил 18 тонн новых банкнот.

Он садился в плохих погодных условиях и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате самолёт выехал на шоссе, столкнулся с автомобилями и развалился. На борту погиб один человек, ещё один пропал без вести, шестеро выжили. На земле погиб 21 человек, ещё 37 пострадали.

В Министерстве внутренних дел заявили, что пилоты смогли повернуть самолёт, что позволило избежать ещё большего числа жертв. Рядом с дорогой стоят 40 двух- и четырёхэтажных домов.

У места катастрофы собрались тысячи людей. Они начали собирать банкноты, мешая спасательной операции. Полиция применила водомёты, чтобы разогнать толпу. Около 50 человек были задержаны за мародёрство. Оставшиеся банкноты сожгли на месте аварии. Люди возмущены тем, что деньги не отдали им.

Родственники жертв требуют справедливости.

[Сесар Мамани, брат погибшего]:

«Как может самолёт отправиться в рейс в условиях турбулентности, дождя и града? Нам очень грустно. Я не знаю, что сказать. Мы хотим справедливости. Автомобили уничтожены, люди погибли, оставив после себя детей, жён, братьев и отцов».

Между тем власти обещают провести расследование, а также выплатить компенсацию семьям погибших. Банкноты, которые перевозил самолёт, теперь считаются недействительными. Их использование и хранение запрещено.

