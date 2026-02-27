Битва багетов: судьи выбирают лучший французский хлеб в Париже

Группа судей в Париже дегустирует более 100 багетов, представленных пекарями со всего города. Здесь определяют лучшего..

Группа судей в Париже дегустирует более 100 багетов, представленных пекарями со всего города. Здесь определяют лучшего производителя знаменитого французского хлеба.

Ежегодный конкурс приносит победителю денежный приз в размере 4000 евро. Он также получает право обеспечивать багетами канцелярию президента Франции.

Паскаль Барийон, вице-президент Союза пекарей Парижа, говорит, что багеты будут оценивать по разным параметрам.

[Паскаль Барийон, вице-президент Союза пекарей Парижа]:

«Мы будем оценивать внешний вид, качество выпечки, запах, вкус, структуру мякиша. Мы сложим все эти оценки и в итоге определим победителя».

Он добавляет, что базовые ингредиенты у всех одинаковые: вода, мука, соль и дрожжи. Однако каждый пекарь добавляет свою маленькую изюминку.

[Паскаль Барийон, вице-президент Союза пекарей Парижа]:

«Это алхимия, у каждого свой рецепт, свой процесс, и, очевидно, получаются разные багеты».

Пекарь Микаэль Рейделле, победитель конкурса 2025 года, говорит, что будущий победитель этого года может рассчитывать на большое внимание со стороны СМИ и увеличение потока посетителей.

[Микел Рейделле, судья и победитель 2025 года]:

«Получить приз за лучший багет в Париже – это хорошо. Но на этом всё не заканчивается. Вы будете работать с прессой, будет приток новых клиентов. Это то, что мы отметили. В любом случае это принесёт пользу. Будущему победителю я говорю: не волнуйтесь, с вами произойдёт что-то хорошее».

Что касается того, когда лучше всего есть багет, Барийон говорит, что этой выпечкой можно наслаждаться в любое время дня.

[Паскаль Барийон, вице-президент Союза пекарей Парижа]:

«Вы можете положить масло, джем, шоколад, паштет, сыр – всё, что захотите. И тогда у вас будет приятный момент».

На конкурс было подано 143 багета. 29 из них исключили из-за превышения длины и веса. Согласно параметрам, багеты должны быть от 50 до 55 сантиметров в длину и весить от 250 до 270 граммов.

