Аргентина и Уругвай одобрили соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР

Дата загрузки: 2026-02-28
Парламенты Аргентины и Уругвая ратифицировали соглашение о свободной торговле между блоком МЕРКОСУР и Европейским союзом. Его подписали в январе после 25 лет переговоров.
Аргентинский Сенат, представляющий одного из ключевых членов МЕРКОСУРа, одобрил договор 69 голосами «за» и тремя «против».
[Франсиско Паольтрони, сенатор от правящей партии]:
«Мы сможем выйти на рынок с населением 450 миллионов человек без таможенных пошлин».
Оппозиционный сенатор отметил, что договор имеет большое значение по причине многих вызовов, с которыми сталкивается Аргентина.
[Хорхе Капитанич, сенатор от оппозиции]:
«Мы имеем дело с борьбой между двумя гигантами: США и Китаем. У нас есть серьёзные проблемы, связанные с бесконтрольным открытием импорта, платформами вроде Amazon, Temu, Shein, которые существенно влияют на торговлю, уничтожают рабочие места и разрушают отрасли».
В тот же день Уругвай также одобрил соглашение.
[Виктор Мартин Алдайя, член парламента Уругвая]:
«Мы говорим об объединении двух блоков, которые представляют более 750 миллионов человек, что составляет более 20% мирового ВВП. Это самое важное торговое соглашение в истории, которое подписал Уругвай».
Для полного вступления договора в силу требуется ратификация Бразилии, Парагвая и Европейского союза.
Договор пользуется сильной поддержкой со стороны крупных экономик ЕС, таких как Германия и Испания. При этом, он сталкивается с сопротивлением со стороны Франции. Париж опасается, что увеличение импорта таких товаров, как говядина и сахар, может нанести ущерб отечественным фермерам.
