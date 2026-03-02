Трамвай сошёл с рельсов в центре Милана: есть жертвы

Два человека погибли, ещё около 40 пострадали в Милане после того, как в центре города с..

Два человека погибли, ещё около 40 пострадали в Милане после того, как в центре города с рельсов сошёл трамвай.

Инцидент произошёл на улице Витторио Венето, недалеко от Центрального вокзала, около четырёх часов дня по местному времени. Трамвай врезался в витрину магазина.

[Данило Саруджиа, муж пострадавшей]:

«В какой-то момент трамвай резко свернул, и моя жена оказалась среди нескольких пассажиров, которые стояли рядом. Её ударило в ребра. Её отправили в больницу. Я с рождения, 70 лет жизни живу в Милане, и ничего настолько серьёзного со мной никогда здесь не случалось».

На место происшествия прибыло 13 машин скорой помощи. Организация гражданской защиты также установила палатку для оказания помощи пострадавшим.

Миланская транспортная компания ATM заявила, что «глубоко потрясена произошедшим», и выразила соболезнования пострадавшим. Она также сообщила, что сотрудничает с властями, чтобы выяснить причину аварии. Известно, что это была одна из новейших моделей трамваев, эксплуатируемых в Милане.

[Джузеппе Сала, мэр Милана]:

«Это трагедия. Погибли два человека: один был случайным прохожим, а другой находился в трамвае. На данном этапе сложно строить предположения о том, что произошло; будут проведены расследования. Транспортное средство новое; водитель очень опытный и был в смене всего час, так что он не работал сверхурочно. При этом странно то, что он пропустил одну остановку».

Мэр Милана предположил, что, возможно, вагоновожатому внезапно стало плохо.

