Учёные выяснили, почему кроссовки баскетболистов скрипят при беге

Дата загрузки: 2026-03-03
Баскетбольная игра в самом разгаре. Слышны крики игроков, а ещё скрип их кроссовок. Но что вызывает этот скрип?
Ответ на этот вопрос решила дать группа учёных из Гарварда. И, похоже, у них есть разгадка.
[Адель Джеллули, автор отчёта]:
«Этот скрип от скольжения по полу слышен постоянно. Он стал знаковым звуком НБА. И это меня поразило, потому что для меня этот звук был необычным. Мне захотелось узнать, почему он появляется».
Джеллули и его коллеги многократно скользили кроссовкой по гладкой стеклянной поверхности и записывали скрип с помощью микрофона. Также они снимали всё на высокоскоростную камеру.
[Адель Джеллули, автор отчёта]:
«Оказалось, что вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Это позволило нам заглянуть в глубины вселенной под подошвой кроссовки».
На видео учёные смогли заметить деформацию мягкого резинового материала, который скользил по стеклу импульсами. Частота импульсов соответствовала высоте скрипа.
Другими словами, подошва на мгновение теряла, а затем снова устанавливала контакт с полом тысячи раз в секунду.
[Адель Джеллули, автор отчёта]:
«Скрип – это, по сути, волнообразное движение обуви или образование складок, которые распространяются очень быстро и повторяются с высокой частотой, высокой скоростью, и именно поэтому возникает этот скрип».
Ученые также определили, что рисунок на подошве обуви играет решающую роль в возникновении скрипа. Так, рельефные узоры создают чистый, высокочастотный звук.
Исследование может помочь учёным лучше понять, как тектонические плиты Земли скользят и трутся во время землетрясений. Или как экономить энергию, уменьшая трение и износ.
