В Италии вынесли приговоры виновным в обрушении моста в Генуе

К 12 годам заключения приговорили бывшего главу компании Autostrade per l'Italia за его роль в техногенной..

К 12 годам заключения приговорили бывшего главу компании Autostrade per l’Italia за его роль в техногенной катастрофе, унесшей жизни 43 человек. Ещё более 30 подсудимых приговорили к лишению свободы сроками от 1 года и 11 месяцев до 11 лет. Всех признали виновными в обрушении моста Моранди на автомагистрали в Генуе в 2018 году.

[Эгле Поссетти, глава Комитета памяти жертв моста Моранди]:

«Мы удовлетворены вынесенными сегодня обвинительными приговорами. Самый важный аспект этого решения – чёткое определение ответственности для каждого участника событий. Степень вины каждого осуждённого соответствовала его роли в катастрофе. Сегодня наконец рассеялась дымовая завеса, скрывавшая правду с самого начала, но это ещё не конец пути».

Двухсотметровый участок моста Моранди обрушился во время ливня, в результате чего в пропасть сорвались 35 легковых автомобилей и три грузовика. Оператором итальянских автомагистралей на момент катастрофы была компания Autostrade per l’Italia.

[Эгле Поссетти, глава Комитета памяти жертв моста Моранди]:

«Это первое судебное решение ставит точку в спекуляциях относительно технических причин – будь то строительные дефекты, проблемы с тросами или удар молнии. В обслуживании моста были серьёзные упущения, и в результате погибли 43 человека».

Обрушение моста в Генуе потрясло всю страну. Эта катастрофа выявила серьёзные недостатки в обслуживании итальянской инфраструктуры.

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