Канцлер Германии призвал ЕС ответить Китаю на искусственное занижение курса юаня

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал главу Совета по экономическим и финансовым вопросам Европейского Союза заняться вопросом валютной политики Китая. КНР занижает курс юаня на 15-25% по отношению к доллару США и национальных валют других стран.

По мнению Мерца, Европа не должна мириться с тем, что страны искусственно занижают курсы своих валют. Таким образом они получают несправедливые преимущества на международном рынке.

[Фридрих Мерц, канцлер Германии]:

«Можно делать что угодно, но если ситуацию не исправить, мы всегда будем ощущать на себе негативные последствия – в частности, из-за огромных объёмов импорта, субсидируемой продукции и, в конечном счёте, цен, с которыми мы не можем конкурировать на фоне расценок, формирующихся на свободных, открытых товарных и валютных рынках».

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В результате искусственного занижения курса юаня китайские товары становятся очень дешёвыми. Это позволяет увеличить экспорт продукции в другие страны. Экспортёры обменивают валюту других стран на юани и тем самым пополняют золотовалютные резервы Народного банка Китая.

В то же время импортные товары в КНР стоят очень дорого, что вынуждает людей выбирать китайскую продукцию. Соответственно это поддерживает местных производителей.

Канцлер Германии уже поднимал вопрос об искусственном занижении курса юаня во время визита в Пекин в феврале. Сейчас он снова подчёркивает, что такая денежная политика искажает динамику мировой торговли. По словам Мерца, повышение курса юаня могло бы помочь Китаю избежать более жёстких ответных торговых мер.

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