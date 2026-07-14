Храм XIII века в Таиланде может войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Таиланд ожидает решения ЮНЕСКО по включению буддийского храма Ват Пхра Махатхат в список Всемирного наследия. Комитет..
Дата загрузки: 2026-07-14
Таиланд ожидает решения ЮНЕСКО по включению буддийского храма Ват Пхра Махатхат в список Всемирного наследия. Комитет организации рассмотрит заявку на 48-й сессии, которая пройдёт с 20 по 29 июля в южнокорейском Пусане.
Храм в городе Накхонситхаммарат построили в XIII веке. Его главная святыня – 78-метровая ступа. Объект впервые предложили включить в список ЮНЕСКО в 2012 году. С тех пор власти и специалисты более десяти лет готовили документы и приводили территорию в соответствие с требованиями организации.
Если заявку одобрят, Ват Пхра Махатхат станет первым в Таиланде объектом Всемирного наследия, который остаётся действующим религиозным центром. Здесь продолжают жить местные общины, регулярно проходят богослужения и традиционные церемонии.
[Фра Медхиваджирабхират, глава буддийских настоятелей провинции]:
«Я считаю, что если храм действительно получит этот статус, это будет лишь начало работы по сохранению и развитию этого древнего места как духовного центра для людей».
По словам авторов заявки, главной особенностью храма стала его непрерывная история. На протяжении более полутора тысяч лет он развивался вместе с окружающими поселениями.
[Вирут Тиннакорн, преподаватель архитектуры]:
«Это создало определённые сложности. Нам пришлось добиться взаимопонимания между всеми сторонами, и в итоге все, кто связан с храмом, согласились совместно управлять этим местом, потому что каждый является частью этого наследия».
Эксперты также отмечают, что храм отражает влияние сразу нескольких религиозных традиций, а сохранившиеся здесь обряды стали результатом многовекового переплетения различных культур.
Власти города уже подготовили инфраструктуру, охраняемые зоны и планы эвакуации. После получения статуса ЮНЕСКО ожидают заметного роста числа туристов.
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