Пожар в Брюсселе: погибли строители

Несколько человек погибли в результате пожара на строительной площадке в Брюсселе. При этом шестеро рабочих числятся..

Несколько человек погибли в результате пожара на строительной площадке в Брюсселе. При этом шестеро рабочих числятся пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул на крупном объекте реконструкции на центральной площади Брукер. Более 250 рабочих эвакуировали.

[Филлип Клозе, мэр Брюсселя]:

«Всё началось в 7 – 7:30 утра. Сначала это не выглядело как крупный пожар, но очень быстро нам пришлось эвакуировать с места более 250 рабочих. Пожарные прибыли очень быстро, вместе с полицией и службами экстренной помощи. Но, к сожалению, шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести, и мы считаем, что некоторые из них погибли».

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Первоначальный пожар на нижних этажах относительно быстро локализовали, но пламя успело распространиться по лифтовым шахтам и вызвало новый пожар на подземном этаже.

Тела погибших обнаружили в одном из двух лифтов стройплощадки. При этом точное число жертв пока не сообщают.

[Филлип Клозе, мэр Брюсселя]:

«Гражданская защита попытается очистить место происшествия, а пожарные вместе со следственными службами попытаются установить, что произошло. Первоочередная задача – обеспечить безопасность территории, чтобы можно было идентифицировать жертв и уведомить их семьи, потому что, очевидно, это ужасный шок. Поддержку окажут и их коллегам».

Сообщают, что троих спасённых доставили в больницу.

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