Жара в Токио: госслужащим разрешили работать в шортах и футболках

Власти Токио смягчили требования к офисной одежде для государственных служащих. В рамках кампании Tokyo Cool Biz сотрудникам рекомендуют отказаться от пиджаков и галстуков в пользу шорт, футболок и кроссовок. Это должно помочь легче переносить жару и одновременно сократить расходы на электроэнергию.

15 июля Метеорологическое управление Японии впервые в этом году объявило предупреждение об опасности теплового удара для столичного региона. Людей призвали меньше находиться на улице и пользоваться кондиционерами. Днём температура в городе достигала примерно 35 градусов.

[Нобору Ватанабэ, начальник отдела региональной энергетики]:

«Cool Biz – это гибкий и комфортный подход к одежде круглый год, а также создание более «прохладной» рабочей среды с помощью удалённой работы, гибкого графика и начала рабочего дня раньше. Это также означает более комфортную повседневную жизнь».

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По словам сотрудников, к новому формату одежды привыкли не сразу. Однако со временем дискомфорт исчез, когда всё больше коллег стали одеваться так же.

[Тору Суда, государственный служащий]:

«Сначала это казалось немного странным, и я никак не мог привыкнуть. Но после того как несколько раз пришёл в такой одежде, постепенно освоился. К тому же всё больше коллег стали одеваться так же, поэтому чувство неловкости постепенно исчезло».

Прошлым летом Япония пережила самый жаркий сезон за всю историю наблюдений. Средняя температура по стране превысила климатическую норму на 2,36 градуса, а с тепловым ударом в больницы попало более 100 тысяч человек. В этом году власти вновь готовятся к экстремальной жаре и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

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