У Сиднейского оперного театра в Австралии специально обученные собаки начали защищать посетителей от чаек, которые постоянно..

В Сиднее собак поставили на защиту посетителей от чаек

У Сиднейского оперного театра в Австралии специально обученные собаки начали защищать посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев популярного бара у набережной. Сейчас она уже действует на пяти площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне.

Собаки используют природный пастуший инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не больше четырёх часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак. После работы они возвращаются домой как обычные домашние питомцы.

[Джеймс Уэбб, кинолог]:

«Это действительно стало почти наукой – то, как мы это делаем».

По словам кинолога, для работы выбирают собак, у которых погоня за птицами вызывает положительные эмоции.

[Джеймс Уэбб, кинолог]:

«Награда для них – возможность погоняться за чайками. Мы подбираем собак, которым это действительно нравится, и уже потом выстраиваем обучение».

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Чтобы птицы не привыкали к патрулям, собаки постоянно меняют тактику. Иногда они подкрадываются, иногда неожиданно появляются или лают, заставляя чаек держаться подальше от столиков.

[Джеймс Уэбб, кинолог]:

«Если мы будем делать одно и то же, чайки просто станут наблюдать за нами и хватать еду, когда собаки нет рядом. Поэтому нам приходится быть немного хитрее: иногда собаки подкрадываются, иногда лают или появляются тогда, когда птицы этого не ждут».

На рыбном рынке говорят, что поначалу многие сомневались в эффективности проекта.

[Таня Ламберт, представительница рыбного рынка Сиднея]:

«Были сомнения, сработает ли это или окажется просто рекламным трюком. Но с тех пор как у нас появились собаки, отзывы от всех просто замечательные».

Посетители тоже довольны результатом и говорят, что теперь могут спокойно поесть, не опасаясь налётов чаек.

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