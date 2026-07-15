Россия отправила двух космонавтов и американского астронавта на Международную космическую станцию. Так она возобновила пилотируемые полёты..

Россия отправила на МКС двух космонавтов и американского астронавта

Россия отправила двух космонавтов и американского астронавта на Международную космическую станцию. Так она возобновила пилотируемые полёты с недавно отремонтированной стартовой площадки на космодроме «Байконур» в Казахстане.

На старте присутствовали главы и НАСА, и Роскосмоса. Джаред Айзекман стал первым главой НАСА, посетившим «Байконур» с 2018 года.

Американский астронавт Анил Менон и космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина отправились на МКС на борту российского космического корабля «Союз МС-29». Старт произвели в 10:47 утра по восточному времени. Примерно через 10 минут корабль вышел на орбиту. Полёт длился около трёх часов, после чего все трое успешно перешли на борт МКС.

Там экипаж «Союза МС-29» встретили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, а также космонавт Европейского космического агентства Софи Адено.

На Международной космической станции вновь прибывший экипаж проведёт около восьми месяцев в рамках 75-й экспедиции. Им предстоит провести 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.

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