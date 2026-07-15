Галичницкая свадьба: старинный обряд в Северной Македонии

Горное село Галичник в Северной Македонии наполнилось фольклорной музыкой и песнями. Здесь играют знаменитую Галичницкую свадьбу...

Горное село Галичник в Северной Македонии наполнилось фольклорной музыкой и песнями. Здесь играют знаменитую Галичницкую свадьбу. По традиции, она приурочена к Петрову дню – апостол Пётр считается покровителем села.

В этом году обет верности дадут друг другу Мартина и Александр. Его родители играли свадьбу по старинным традициям в этом же селе 35 лет назад.

Церемония начинается с ритуала бритья жениха. Пока шафер проводит опасной бритвой по его подбородку, рядом поют односельчане в национальных костюмах. Невеста прибывает верхом. Её также сопровождают жители деревни.

В целом во время свадьбы проводят более 30 обрядов. Завершаются они венчанием в церкви. Потом невеста отправляется к дому жениха, и начинаются праздничные гулянья. Свадьба длится два дня.

После венчания жених обязательно исполняет танец под названием «Тешкото», что означает «Тяжёлый танец». Он символизирует те жизненные тяготы, с которыми сталкивались семьи, когда мужчины уезжали на заработки.

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«Для меня такое событие имеет огромную духовную ценность. Я здесь выросла. Этот праздник делает меня счастливой и дарит ощущение полноты жизни».

Галичницкий свадебный обряд основан на глубоких традициях. Поучаствовать в нём ежегодно приезжают туристы со всей Северной Македонии и из других стран.

[Софи, туристка из Аргентины]:

«Это очень интересно. Мне нравятся наряды, и люди здесь очень приветливые. Мы отлично проводим время».

Галичницкая свадьба включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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