Торонто окутал дым от лесных пожаров в Канаде

Торонто окутал дым. 15 июля качество воздуха в канадском мегаполисе было худшим среди крупных городов мира. По этому показателю Торонто обошёл Киншасу в ДР Конго и Дели в Индии. Небо затянул дым от лесных пожаров на северо-западе провинции Онтарио.

[житель Торонто]:

«Конечно, я недоволен, потому что воздух грязный, и я не знаю, что делать. У меня дома установлены фильтры, у меня какая-то аллергия на дым. Это вызывает всё больше беспокойства, потому что у нас уже была такая ситуация два года назад, и похоже это становится постоянной проблемой». [житель Торонто]:

«Я думаю, это вызвано лесным пожаром, о котором мы все знаем. Просто я надеюсь, что это не затянется надолго». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По данным властей, в настоящее время в Канаде полыхает около 835 пожаров, и 112 из них считаются неконтролируемыми. Выгорело почти 2 миллиона гектаров территории. Большинство пожаров фиксируют в центральных провинциях Манитоба, Саскачеван и Онтарио.

При этом в регионе стоит сильная жара. Столбики термометров поднимаются до 33 градусов по Цельсию, но из-за влажности это ощущается как все 39.

Власти Торонто выпустили предупреждение о вреде для здоровья и призвали жителей ограничить пребывание на открытом воздухе.

[жительница Торонто]:

«Я проснулась утром и вышла на террасу, и в воздухе пахло дымом, на улице очень туманно. Так что это определенно ощутимо. <…> Выбираешь: либо сидеть дома и не наслаждаться канадским летом, либо выйти на улицу и насладиться им, насколько это возможно. И я выбираю второе».

При этом правительство Канады заявило, что нынешний сезон лесных пожаров начался не так интенсивно, как было в 2023 и 2025 годах – двух самых тяжелых сезонах по количеству лесных пожаров.

Дым от лесных пожаров на севере Канады в последние годы также распространялся на обширные территории соседних Соединенных Штатов.

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