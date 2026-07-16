В Будапеште «оживили» жителей Древнего Рима

Увидеть своими глазами жителей древнеримского города Аквинкум, который существовал почти 2000 лет назад на территории современной..

Увидеть своими глазами жителей древнеримского города Аквинкум, который существовал почти 2000 лет назад на территории современной Венгрии. Такая возможность появилась на новой выставке в Будапеште. Археологи и антропологи восстановили лица более 15 человек по найденным черепам.

Для шестерых создали гиперреалистичные силиконовые головы. Остальные реконструкции выполнены из гипса. Учёные использовали данные из сферы археологии, антропологии и ДНК-анализа. По костям удалось определить возраст, особенности строения лица, следы травм и болезней, а генетические исследования помогли установить вероятный цвет кожи, глаз и волос.

[Лорант Вашш, археолог и куратор выставки]:

«Мы решили попробовать приблизить этих людей к посетителям с помощью археологических находок, надписей, антропологических исследований и археогенетики».

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Население древнего Аквинкума было очень разнообразным. Среди его жителей были выходцы из Италии, Шотландии, Сирии, представители сарматских племён и кельтов.

Имена, профессии и биографии, представленные рядом с реконструкциями, – художественный вымысел. Однако эти данные основаны на археологических находках, надписях и научных исследованиях.

В ходе реконструкции специалисты изучали строение черепа, определяли десятки контрольных точек, оценивали крепления мышц, а затем слой за слоем моделировали лицо.

[Петер Вамош, археолог и куратор выставки]:

«Мы хотели сделать выставку особенной. Посетители увидят не только реконструкцию лиц по черепам римского периода, но и смогут почувствовать, что встреча с этими людьми стала более живой».

По словам кураторов, цель проекта – напомнить, что люди, жившие в Аквинкуме почти две тысячи лет назад, сталкивались с теми же жизненными трудностями и во многом были похожи на современных людей.

Экспозиция будет работать до 31 октября 2027 года.

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