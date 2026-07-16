В Будапеште «оживили» жителей Древнего Рима

Увидеть своими глазами жителей древнеримского города Аквинкум, который существовал почти 2000 лет назад на территории современной..
Дата загрузки: 2026-07-16
Увидеть своими глазами жителей древнеримского города Аквинкум, который существовал почти 2000 лет назад на территории современной Венгрии. Такая возможность появилась на новой выставке в Будапеште. Археологи и антропологи восстановили лица более 15 человек по найденным черепам.
Для шестерых создали гиперреалистичные силиконовые головы. Остальные реконструкции выполнены из гипса. Учёные использовали данные из сферы археологии, антропологии и ДНК-анализа. По костям удалось определить возраст, особенности строения лица, следы травм и болезней, а генетические исследования помогли установить вероятный цвет кожи, глаз и волос.
[Лорант Вашш, археолог и куратор выставки]:
«Мы решили попробовать приблизить этих людей к посетителям с помощью археологических находок, надписей, антропологических исследований и археогенетики».
Население древнего Аквинкума было очень разнообразным. Среди его жителей были выходцы из Италии, Шотландии, Сирии, представители сарматских племён и кельтов.
Имена, профессии и биографии, представленные рядом с реконструкциями, – художественный вымысел. Однако эти данные основаны на археологических находках, надписях и научных исследованиях.
В ходе реконструкции специалисты изучали строение черепа, определяли десятки контрольных точек, оценивали крепления мышц, а затем слой за слоем моделировали лицо.
[Петер Вамош, археолог и куратор выставки]:
«Мы хотели сделать выставку особенной. Посетители увидят не только реконструкцию лиц по черепам римского периода, но и смогут почувствовать, что встреча с этими людьми стала более живой».
По словам кураторов, цель проекта – напомнить, что люди, жившие в Аквинкуме почти две тысячи лет назад, сталкивались с теми же жизненными трудностями и во многом были похожи на современных людей.
Экспозиция будет работать до 31 октября 2027 года.
Короткая ссылка на эту страницу: